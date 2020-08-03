شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يسأل الجمهور: هل أكرر تجربة الكتابة بعد "على حس حكايتنا"؟.. إليسا ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان رامى جمال، بنجاح ألبوم "صاحبة رأى" للمطربة اللبنانية إليسا، والذى كان أحد صناعه، حيث شارك فى الألبوم بكتابة أغنية "على حس حكايتنا"، التى نالت إعجاب الجمهور كغيرها من أغانى الألبوم الجديد، وحققت أغنية "على حس حكايتنا" 500 ألف مشاهدة خلال يومين على موقع يوتيوب.

وسأل رامى جمال، الجمهور، عن تجربته فى كتابة الأغانى بعد سماعهم أغنية "على حس حكايتنا"، وهل يكرر التجربة أم يتوقف عن الكتابة، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "(على حس حكايتنا).. بعد ما سمعتوها إيه رأيكم فيها؟.. ويا ترى أكرر تجربة الكتابة تانى ولا لا؟"، فردت عليه النجمة اللبنانية إليسا، "أكيد"، لتؤيد ضرورة تكرار مثل هذه التجربة.

وكلمات أغنية "على حس حكايتنا"، هى: "فى ذكريات عايشة معانا لحد نهايتنا.. وتعبت أعيش فى البعد أنا... على حس حكايتنا.. يرضيك تغيب وأغيب ونبقى نهينا دنيتنا.. قولى أعمل إيه.. وده يرضى مين إن الغرام يصبح خلاص ماضى.. كذب اللى قال بعد الفراق... هنسى وهعيش عادى.. يا حبيبى أنا أرجع عشان عايزاك هنا قصادى.. ليه تسيبنى ليه.. لا لا إزاى ناسينى ولا لا.. لالا آه يا ضى عينى ليه عايزنى أنساك.. فينك غايب عليا... فينك واحش عينيا.. ليه تنسى زمان".