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عروسة البحر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالمايوه فى آخر أيام العيد.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيرمين الفقى جمهورها مجموعة صور جديدة لها بإطلالة مميزة بالمايوه على شاطئ البحر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "آخر يوم فى العيد ربنا يسعدكم جميعا".

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث تشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

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كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، ، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

يشار إلى أن آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشاركت فى بطولة إحدى القصص بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، وشاركت فى المسلسل ميدو عادل، إيهاب فهمى، رانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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