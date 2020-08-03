شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن انقلاب سيارة حمو بيكا بطريق الساحل.. وشقيقه: "الفنان فى بيته ميعرفش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أنباء عن تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة فى مكان الحادث، وتواصل ”الخليج 365” مع شقيق مطرب المهرجانات حمو وقال: "حمو فى البيت وميعرفش حاجة عن الموضوع"، موضحاً أنه كان يقف وسط الناس متفرجاً ويحاول مساعدة صاحب الحادث، لافتاً إلى أن السيارة التى تعرضت للحادث ليست سيارة حمو".

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أثار جدلًا واسعًا فى الأيام الماضية بعد نشر فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه فى نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل فى نطق كلمة "باتون باليه بالسمسم هات" أكثر من مرة.

وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال الأيام الماضية، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعليم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".