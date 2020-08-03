اختتام مهرجان شنجهاى السينمائى الدولى بجذب أكثر من 160 ألف مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان شنجهاى السينمائى الدولى الثالث والعشرين، مساء الأحد، والذى جذب أكثر من 160 ألف مشاهد خلال فعالياته المختلفة، وتم عرض أكثر من 320 فيلما صينيا وأجنبيا فى 29 دار سينما فى شنجهاى خلال فعاليات المهرجان، التى استمرت 9 أيام، من بينها أكثر من 200 فيلم تم عرضها لأول مرة فى العالم أو آسيا أو الصين.
جانب من المهرجان
واستقبلت دور السينما أكثر من 147500 مشاهد فى حين حضر أكثر من 13500 شخص العرض في الهواء الطلق في المناطق التجارية والمجتمعات المحلية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وتم بيع التذاكر عبر الإنترنت فقط، بشرط ألا يتجاوز معدل الحضور لكل عرض 30% من سعة السينما، وفقًا للوائح المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه .
من المهرجان
وبسبب كوفيد-19، لم تتقرر أي جوائز خلال هذا المهرجان، ولكن تم إصدار قائمة مختصرة.
وتم إطلاق مهرجان شنجهاى السينمائي الدولي في عام 1993، وهو المهرجان السينمائي الصيني الوحيد من الدرجة الأولى المعترف به من قبل الاتحاد الدولى لرابطات صانعى الأفلام.
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