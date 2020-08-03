شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم أحلى من اللى قبله.. روبى بالأبيض فى ظهور جديد خلال قضاء أجازتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة روبي جمهورها بصورة جديدة لها ترتدي بها ملابس بيضاء خلال قضاء أجازتها الصيفية، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

وجاء هذا بعد أيام، من نشر النجمة روبى، صورة أخرى عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها ترتدى بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.

وحينها أثارت صورة نشرتها الفنانة روبى، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة روبى بالبيجامة، لكن جاء أبرز تعليق من إسلام الصياد زوج شقيقتها، حيث تفاعل مع الصورة، معلقا: "هى البيجامات الحلوة دى مبتطلعش إلا فى الصور يعني! أمال فى البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!"، ومن ثم ردت عليه الفنانة روبى قائلة: "الحلو حلو ولو صاحى من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".

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ومنذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف قلوب الرجال بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدرروبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف.

وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.