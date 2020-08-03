باسل خياط يبكي في أول ظهور له بعد وفاة والده.. شاهد

رنا صلاح الدين - فُجع الفنان السوري باسل خياط بوفاة والده بعد اصابتة بوعكة صحية ودخوله إحدى مستشفيات دمشق.

وفي أول ظهور للفنان السوري بعد وفاة والده، نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيه وهو يبكي.

باسل قال: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

باسل خياط ووالده

الفنان السوري أضاف: "فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة، لم نستطيع إقامة عزاء".

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وتابع: "وبطلب من كل المحبين وكل من كان على علم بسمير خياط، الدعاء له، والترحم عليه، رحمة الله عليه، والله يرحم أمواتكم يارب، وسامحوني ظهوري بهذا الفيديو ولكن الله أعلم بما في القلوب".

وكان باسل خياط قد نعى والده بمنشور مؤثر كتب فيه: «أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، ان لله وان اليه راجعون، الفاتحة والدعاء له»، حيث تلقى الفنان السوري تعازي متابعيه وأصدقائه، متمنيين له الصبر والسلوان على مصابه الأليم.