دينا الشربيني ترافق عمرو دياب في كواليس "يا بلدنا يا حلوة".. صور

رنا صلاح الدين - نشر المخرج طارق العريان مجموعة صور من كواليس كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب.

الصور ظهر خلالها الفنان عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني، والتقطا مجموعة صور مع فريق عمل الكليب.

عمرو دياب

وكانت الفنانة المصرية دينا الشربيني قد عبرت مؤخرا عن إعجابها الشديد بأحدث أغنيات الفنان عمرو دياب، وهي أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والتي طرحها مؤخرا.

عمرو دياب

دينا أعادت نشر الأغنية، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووصفت عمرو دياب بـ "الأسطورة الحقيقية".

الفنانة المصرية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "الأسطورة الحقيقية الذي لا مثيل له عمرو دياب".

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وأغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.

وكانت دينا الشربيني قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان"، والذي وضع له عمرو دياب الموسيقى التصويرية، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد داوود، ورجاء الجداوي، ومحمود قابيل، وإنجي المقدم، وغيرهم.

عمرو دياب

يذكر أن علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب قد بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.

عمرو دياب