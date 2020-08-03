أنوشكا تستعيد ذكرياتها مع خروف العيد وسبب "العلقة السخنة" من والدها

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية أنوشكا، ذكريات دراستها والمواقف التي تعرضت لها وسر عقاب أهلها لها بسبب خروف العيد.

أنوشكا، قالت في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن حياتها تغيرت بعد فيروس الكورونا، تماما، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخص فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادي، وأن هناك معاني حلوة كانت مفتقدة.

انوشكا

Advertisements

وأضافت: "فى المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضي مثالي على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثاليه زيه اشمعنى هو".

وروت موقف من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة اسبوع ، مضيفة: "أخذ الحق حرفة".

وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتي لأني هربت خروف العيد قبل ذبحه، و معاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية و الرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيماً مع أقرب الناس إليه".