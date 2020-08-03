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رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية أنوشكا، ذكريات دراستها والمواقف التي تعرضت لها وسر عقاب أهلها لها بسبب خروف العيد.
أنوشكا، قالت في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن حياتها تغيرت بعد فيروس الكورونا، تماما، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخص فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادي، وأن هناك معاني حلوة كانت مفتقدة.
انوشكا
وأضافت: "فى المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضي مثالي على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثاليه زيه اشمعنى هو".
وروت موقف من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة اسبوع ، مضيفة: "أخذ الحق حرفة".
وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتي لأني هربت خروف العيد قبل ذبحه، و معاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية و الرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيماً مع أقرب الناس إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر أنوشكا تستعيد ذكرياتها مع خروف العيد وسبب "العلقة السخنة" من والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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