أحمد المسلماني يلتقي عمرو دياب على العشاء بحضور زوجته وابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقى الإعلامي المصري أحمد المسلماني بالفنان المصري عمرو دياب، في عشاء عائلي، بحضور زوجته الدكتورة إنجى مهدي وابنتهما "إنجي". المسلماني نشر صورة من اللقاء، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وأشاد بأغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة". الإعلامي المصري كتب: "زوجتي الدكتورة إنجي مهدي وابنتي إنجي المسلماني وأنا.. مع الصديق الفنان الكبير عمرو دياب في عشاء عائلي". احمد المسلماني Advertisements وأضاف: "في رأيي.. المشروع الفني للأستاذ عمرو دياب يستحق الإعجاب والتقدير. لقد نجح في تجديد الأغنية الوطنية عبر التبجيل الراقي لجغرافيا المدن والحياة في مصر". وتابع: "وتمثل أغنية "القاهرة" وكذلك أغنية "يا بلدنا يا حلوة" نموذجاً رائعاً لتقديم الجمال المصري البديع.. بطريقة حضارية". وكان أحمد المسلمانى قد احتفل بزفافه على الدكتورة إنجى مهدي في شهر مايو عام 2018، وقد رقا بابنتهما "إنجي" في شهر يوليو عام 2019.

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