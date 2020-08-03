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رنا صلاح الدين - تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن الضجة التي أثارها زواجه من الفنانة المصرية أنغام والهجوم الذي تعرض له.
أحمد إبراهيم، قال خلال حوار خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إنه في نفس العام الذى هوجم فيه حصل على العديد من الجوائز الهامة في حياته آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام.
انغام واحمد ابراهيم
و أضاف أنه غير مهتم بالجدل الذي الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عند زواجه من أنغام أو عند انفصاله عنها، قائلا :"كل اللي يجيبه ربنا خير، وطول الوقت بركز إني أقدم أغاني تسيب أثر مع الناس".
وأكد، أنه حريص على عدم إدخال حياته الشخصية مع المهنية، وأزمة انفصاله عن أنغام الأخيرة أظهرت له نوايا لناس كثيرين استكتروا عليه إن الضوء اتسلط عليه.
انغام واحمد ابراهيم
وتابع: "لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت في برامج من زمان وتحدثت عن أعمالي الفنية،
و أنا عذرت الناس التي لم تعرفني وهاجمتني، لكن الناس التي تعرف جيدا من هو أحمد إبراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغة الأغلبية اعتذروا لي بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التي ادهشتني الذين قالوا " أننى لسه ببدايتي وعايز اشتهر ،ومحوا ١٨ سنة من حياتي وهبتها لشغلي".
وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة، قال: "الدنيا صغيرة، والله منصف و الرد جه بدري جدا وربنا نصفني، و أنا طول الوقت عمري ما سمحت لنفسي أدخل في حياة حد .. وارد على الاتهامات دي وأقول ايه في حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه".
وتحدث عن أنغام قائلا: "أنغام بعد سنين كتير هانعرف قيمتها أكتر؛ لأن المطربات اللي زي أنغام اللي هما بيشتغلوا طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا و بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم عن الهجوم الذي تعرض له بعد زواجه من أنغام: ربنا أنصفني وبكرة يندموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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