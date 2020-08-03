أحمد إبراهيم عن الهجوم الذي تعرض له بعد زواجه من أنغام: ربنا أنصفني وبكرة يندموا

رنا صلاح الدين - تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن الضجة التي أثارها زواجه من الفنانة المصرية أنغام والهجوم الذي تعرض له.

أحمد إبراهيم، قال خلال حوار خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إنه في نفس العام الذى هوجم فيه حصل على العديد من الجوائز الهامة في حياته آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام.

انغام واحمد ابراهيم

و أضاف أنه غير مهتم بالجدل الذي الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عند زواجه من أنغام أو عند انفصاله عنها، قائلا :"كل اللي يجيبه ربنا خير، وطول الوقت بركز إني أقدم أغاني تسيب أثر مع الناس".

وأكد، أنه حريص على عدم إدخال حياته الشخصية مع المهنية، وأزمة انفصاله عن أنغام الأخيرة أظهرت له نوايا لناس كثيرين استكتروا عليه إن الضوء اتسلط عليه.

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انغام واحمد ابراهيم

وتابع: "لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت في برامج من زمان وتحدثت عن أعمالي الفنية،

و أنا عذرت الناس التي لم تعرفني وهاجمتني، لكن الناس التي تعرف جيدا من هو أحمد إبراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغة الأغلبية اعتذروا لي بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التي ادهشتني الذين قالوا " أننى لسه ببدايتي وعايز اشتهر ،ومحوا ١٨ سنة من حياتي وهبتها لشغلي".

وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة، قال: "الدنيا صغيرة، والله منصف و الرد جه بدري جدا وربنا نصفني، و أنا طول الوقت عمري ما سمحت لنفسي أدخل في حياة حد .. وارد على الاتهامات دي وأقول ايه في حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه".

وتحدث عن أنغام قائلا: "أنغام بعد سنين كتير هانعرف قيمتها أكتر؛ لأن المطربات اللي زي أنغام اللي هما بيشتغلوا طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا و بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي".