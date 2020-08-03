محمد رشاد: والدي عارض فكرة احترافي للغناء

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري محمد رشاد، عن تجربته في برنامج "أراب أيدول"، وسبب معارضة والده لاحترافه في الغناء في بداية الأمر.

محمد رشاد، قال إن ظهوره في برنامج "أراب أيدول" اختصر طريق النجاح وحقق له الشهرة، وأنه عند عودته من البرنامج وجد الكثير من الناس في استقباله بمطار القاهرة، وعند وصوله لمدينته طنطا لم يتمكن من التحرك بالسيارة من كثرة المرحبين به رغم عدم فوزه باللقب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، إلى أنه اكتشف أنه يملك صوتا جيدا خلال مرحلة الثانوية العامة الخاصة به، لكنه درس في كلية التجارة، تحقيقًا لرغبة والده الذي عارض فكرة الغناء بشدة.

وتابع: "والدي أراد أن أعمل في مجال دراستي، لكنه أعطاني مهلة لتحقيق حلمي، وسافرت من طنطا للقاهرة".

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وكشف أن من اختار أغنية "مابلاش اللون دا معايا"، كانت والدته التي أصرت عليها، رغم أنه أخبرها أنه يخشى تصنيفه كمطرب شعبي،

متابعا: "اتفاجأت بالأستوديو إتشقلب معايا في الأغنية".

ولفت رشاد إلى أنه، قدم برامج مسابقات في الغناء خلال فترة التعليم الجامعي لكن الحظ لم يحالفه.