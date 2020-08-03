رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي بعيد ميلاد زوجته الإعلامية اللنانية فاتن موسى، في حفل كبير حضره عدد من أصدقائهما المقربين، بينهم الفنان أحمد السقا.
فاتن موسى شاركت متابعيها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
الإعلامية اللبنانية وجهت الشكر لأصدقائها، بقولها: " شكرا أصدقائي المقربين لأنكم جعلتم يوم عيد ميلادي مميز".
يذكر أن قصة الحب بين مصطفى فهمي وفاتن موسى قد نشأت بعد عدة لقاءات تليفزيونية بينهما كان أولها هو لقاءه بها عندما كان في دبي، ومن ثم توالت اللقاءات حتى ضافها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم اعترف بحبه لها وهي أيضًا كانت تبادله هذا الشعور منذ زمن بعيد.
وكان ظهورهما لأول مرة سويًا، بعد زواجهما على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من أن فاتن تصغر الفنان مصطفى فهمي بحوالي 20 عامًا إلا أنهما شكلا زواجًا سعيدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته فاتن موسى بحضور أحمد السقا.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.