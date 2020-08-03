مي فاروق تكشف كيفية انقاص وزنها 30 كيلو.. فيديو

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية مي فاروق كيفية خسارتها 30 كيلو جراما من وزنها خلال الفترة الماضية.

مي، قالت خلال استضافتها في برنامج " معكم " تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي": "أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن، وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر".

وأضافت: "وصلت للهدف الذي أردته وهو الوصول إلى الوزن المثالي، حيث فقدت حوالي 30 كيلوغراماً من وزني".

وتابعت: "فكرت في هذا الأمر منذ ست سنوات وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكني فشلت، فقررت إجراء العملية".

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وأكملت: "وفي البداية كان الأمر متعباً، لكنني تأقلمت مع الوضع، ووصلت إلى الوزن الذي أريده وفقدت 30 كيلو من وزني".

مي فاروق

يذكر أن الفنانة المصرية مي فاروق قد تعرضت لهجوماً حاداً بعد ظهورها في حفلها الأخير على مسرح الأوبرا بزيادة وزن ملحوظة، وهو ما دفعها للخضوع لجراحة لإنقاص الوزن.

مي فاروق