بالصور- اليك بالدوين على البحر مع زوجته الحامل بطفلهما الخامس

Aug 03, 2020 رصدت عدسات الكاميرات النجم اليك بالدوين برفقة زوجته هيلاريا، الحامل بطفلهما الخامس، وذلك أثناء استمتاعهما بأشعة الشمس على شاطئ البحر في نيويورك. وظهر أليك بالدوين وهو عاري الصدر، بينما ظهرت زوجته الحامل وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون. نذكر ان اليك وهيلاريا كانا قد أعلنا في نيسان/أبريل الفائت أنهما ينتظران مولودهما الخامس بعد أشهر من تعرض هيلاريا للاجهاض. اليك وهيلاريا لديهما أربعة أطفال وهم كارمن (6 سنوات) و رفاييل (خمس سنوات)، ليوناردو (ثلاث سنوات) وروميو (سنتان).







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