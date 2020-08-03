- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسيطر على صدارة "Billboard 200" بألبومها الأخير Folklore والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية تايلور سويفت بتحقيق النجاحات من خلال أى عمل غنائى تطلقه أو بالحفلات التى تبهر العالم من خلالها، وقد استطاعت النجمة الشهيرة أن تحقق نجاحا كبيرا بألبومها الأخير، فقد سيطر ألبوم Folklore على المركز الأول بمخطط ألبومات " Billboard 200" وهو الألبوم السابع والذي اطلقته سويفت في 24 يوليو الماضي .
وقد استطاع ألبوم " Folklore " لتايلور سويفت أن يبيع أكثر من 2 مليون نسخة حول العالم في أسبوع واحد فقط.
تايلور سويفت
يذكر أن منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".
كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة .
وكانت تايلور سويفت البالغة من العمر 30 سنة قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تسيطر على صدارة "Billboard 200" بألبومها الأخير Folklore لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.