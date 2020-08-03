شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسيطر على صدارة "Billboard 200" بألبومها الأخير Folklore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية تايلور سويفت بتحقيق النجاحات من خلال أى عمل غنائى تطلقه أو بالحفلات التى تبهر العالم من خلالها، وقد استطاعت النجمة الشهيرة أن تحقق نجاحا كبيرا بألبومها الأخير، فقد سيطر ألبوم Folklore على المركز الأول بمخطط ألبومات " Billboard 200" وهو الألبوم السابع والذي اطلقته سويفت في 24 يوليو الماضي .

وقد استطاع ألبوم " Folklore " لتايلور سويفت أن يبيع أكثر من 2 مليون نسخة حول العالم في أسبوع واحد فقط.

Advertisements



تايلور سويفت

يذكر أن منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة .

وكانت تايلور سويفت البالغة من العمر 30 سنة قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.