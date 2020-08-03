شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة لمديحة كامل مع حفيدها قبل وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، ذكرى ميلاد أميرة السينما والفن الفنانة الجميلة مديحة كامل التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 3 أغسطس من عام 1946.

أسرت النجمة الجميلة مديحة كامل الملايين بجمالها وسحرها وصعدت إلى قمة النجومية لكنها قررت فجأة اعتزال الفن وارتداء الحجاب وابتعدت عن الأضواء لتتفرغ للعبادة حتى توفاها الله فى شهر رمضان بعد أن صلت الفجر وقرأت آيات من سورة البقرة.

ويعرض ”الخليج 365” آخر صورة للفنانة الجميلة مديحة كامل قبل وفاتها وبعد ارتدائها الحجاب، حيث تظهر فى الصورة وهى تحمل حفيدها يوسف.



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مديحة-كامل-وحفيدها

وكانت ميرهان الريس الابنة الوحيدة لمديحة كامل أوضحت فى حوار لليوم السابع كيف كانت والدتها تقضى أوقاتها بعد اعتزالها، قائلة: "كانت قبل الاعتزال بتشتغل ليل ونهار، وكانت محرومة من أشياء كثيرة، وبعد الاعتزال اهتمت أن تقرأ فى الدين وأن تقضى أوقاتا أكبر مع عائلتها وصديقاتها، كما كانت تحضر مجالس علم لأهل الثقة من المتخصصين وأغلبهم من خارج الوسط الفنى".

وتحدثت ميرهان الريس عن مديحة كامل الجدة قائلة: "أنجبت ابنى الكبير يوسف قبل وفاتها وكانت غيرانة عليا جدا بعد ولادته بسبب اهتمامى به، وبعد شهر ونصف بدأت تلعب معه وارتبطت به ارتباطا شديدا، حتى أنه كان يقف إلى جوارها ويداعبها وهى تصلى، وماتت أمى وعمره عام ونصف، ولم تر ابنتى جومانا التى تشبهها كثيرا ولكنها ولدت بعد وفاتها".