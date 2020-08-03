شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه "الدنيا حلوة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب كريم أبو زيد أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "الدنيا حلوة" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلماته وألحانه.

وتقول كلمات الأغنية: أعيش معاك خلاص يا حبيبى أخيرا حبنا قدر يحقق كل اللى إحنا بنتمناه، من يوم لقاك لقيتك نصيبى أيوة أنت وانا هنعيش فى الدنيا دى، ونستمتع بالحياة، دى الدنيا حلوة حقيقى وماعاش اللى قال إن الدنيا مفهاش ناس بتحب ما إاحنا عن بعض منستغناش .

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أغنية "الدنيا حلوة" من ألبوم "فكك من الناس" ويشمل 5 أغنيات فقط، ومن المقرر أن يتم طرحه بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية كل أسبوعين، مؤكدا فى تصريحات سابقة أن الألبوم به الكثير من المفاجآت التى يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويتعاون كريم، من خلال الألبوم، مع الشعراء: محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بنفسه بتلحين كل أغانى الألبوم، ومن أغانى ألبومه: "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".

من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "خليك فى البيت"؛ للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلى، توزيع الموسيقى محمود يحيى، والتى جاءت فكرتها بعد تفشى وباء كورونا فى العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور فى المنازل.

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، وهو من إنتاج شركة سينرجى، والذى يشارك فى بطولته كل من: حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.