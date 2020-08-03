شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم: فيلم "الغسالة" فكرته جديدة على السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد حاتم، فى تصريحات خاصة، إن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، ويرجع ذلك إلى مؤلف العمل الكاتب عادل صليب.
وأضاف أنه مبسوط بالعمل مع نجوم كبار بحجم الفنان محمود حميدة الذى كان إضافة قوية للعمل وكذلك شيرين رضا التى قدمت شخصية مفاجأة للجمهور، كذلك الفنانة هنا الزاهد التى يجمع بيننا كيميا وتعد المرة الثانية الذى نجتمع سويا بعد فيلم "قصة حب" الذى حقق نجاح كبير أثناء طرحه فى السينمات.
وتصدر فيلم "الغسالة" مؤخرا بطولة الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد تريند محرك البحث جوجل، بعد عرضه بدور السينما المصرية منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، والذى تصدر إيرادات السينما.
وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم الغسالة هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا بعد قرار تشغيل السينمات بنسبة 25%.
وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.
فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
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