شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو فى أحدث ظهور مع خطيبها ماكس إيريش بعد العشاء بكاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنية ديمى لوفاتو قررت فك قيود فيروس كورونا مؤخراً، والاستمتاع بوقتها مع خطيبها ماكس إيرش بعدما احتفلا قبل أسبوع بارتباطهما رسمياً، حيث نشر موقع "ديلى ميل" عدة صور للثنائى أثناء تواجدهما معاً فى أحد مطاعم ماليبو، وهى إحدى مدن لوس أنجلوس، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ديمى لوفاتو

ورغم الشياكة التى تميزت بها لوفاتو تحديداً إلا أنها لم تنسى ارتداء كمامتها كوقاية من فيروس كورونا، وهو نفس حال ماكس ايرش الذى ارتدى هو الآخر كمامة للوقاية من الفيروس مثلما ظهر خلال الصور.

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ديمي لوفاتو

وكانت أعلنت المغنية ديمي لوفاتو خطبتها على صديقها الممثل ماكس إريش من خلال نشرها لصورة خاتم الخطوبة الماسي الأسبوع الماضى، على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث شاركت أيضاً بصورة وهى تحتضن إريش أمام أحد الشواطئ، ونشرت صورة أخرى لخاتم خطبتها الذى يحتوى على ماسة كبيرة مستطيلة وحجرين أصغر على كل جانب.

ووفقًا لأجاى أناند، خبير المجوهرات، يرجح أن خاتم لوفاتو، يمكن أن يصل تكلفته إلى مليون دولار على الأقل، كما أشار خلال تصريحه لموقع "إنسايدر"، إن الخاتم يتميز بحجر زمرد من عيار 10 قيراط.

وتعتبر لوفاتو ليست أولى مشاهير النساء اللاتى ارتدين خاتم خطوبة يحتوى على حجر زمرد كبير الحجم، حيث سبقتها فى ذلك جريس كيلي وإليزابيث تايلور، وكذلك بيونسيه وجنيفر لوبيز.