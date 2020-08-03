شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى وصلة غزل مع رامى عياش: "حبيبى أنت".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الفنان رامى عياش بصداقة وطيدة مع الفنانة نوال الزغبى تتجلى من وقت لآخر أثناء نشرهما صوراً معاً، ووجود نوال الزغبى مع أسرة رامى عياش فى مناسبات عديدة أو العكس، وهو الأمر الذى ظهر مرة أخرى من خلال موقع تويتر عبر تغريدات عكست تلك العلاقة، بداية بتغريدة رامى عياش الذى وجهها لنوال الزغبى عبر صورة بها كلمات تقول "القرارات التى تصنعها الكرامة صائبة، حتى وإن أوجعتك".





ليوجه الصورة إلى نوال الزغبى ويعلق عليها بكتابة "بتفكرنى فيكى"، وهو الأمر الذى دعا الأخيرة للتعليق بأكثر من ايموشن قلب وجهته إلى عياش وكتبت بجانبه "حبيبى إنت".



نوال الزغبى

وكان الثنائى التقيا فى عشاء خاص قبل شهر، نشرا من خلاله عدة صور على السوشيال ميديا، حيث شاركا متابعيهما وجمهورهما عبر موقع "إنستجرام" بصورتين من هذا اللقاء الذى وصفته نوال الزغبى بـ"العشاء الخاص".

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ونشرت الفنانة نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامى عياش، معلقة عليها قائلة "عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش".

من جانبه نشر الفنان رامى عياش صورة تجمعه بالنجمة نوال الزغبى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي".

وأتي ذلك بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة نوال الزغبى فى وقت سابق، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.