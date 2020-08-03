شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة وفيق لتامر حسنى: شكرا إنك ادتنى فرصة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت المخرجة الشابة سارة وفيق على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة إلى النجم تامر حسنى، قالت فيها: "من ساعة ما خلصت تصوير الفيلم وأنا عاوزه أكتب حاجة لتامر حسنى بس كل ماجى أكتب حاجة أحس إن الكلام مش هيوفيه حقه فى وقوفه جمبى وإيمانه بيا من أول الفرصة العظيمة اللى أدهالى مرورا بوقوفه فى ضهرى أثناء تصوير الفيلم ودعمه الدائم ليا ومساندته فى كل تفصيلة فى الشغل وخوفه عليا شكراً أخويا تامر حسنى إنك ادتنى فرصه العمر وربنا يكتبلنا النجاح زى ماحلمنا تامر حسنى مصنع الطاقة الإيجابية".

من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين. شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى