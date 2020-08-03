شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. رشدى أباظة يتحدث عن الزواج واستمرار الحياة الزوجية للفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدى أباظة، حيث مازال محبو الدنجوان يحتفون بذكرى ميلاده بسبب ما قدمه من أفلام مهمة فى مشواره الكبير فى السينما من خلال التنوع فى الأدوار، وإثبات موهبته الكبيرة عبر كاريزمة خاصة، وبمناسبة ذكرى ميلاده نستعرض حوارا نادرا مع زوجته الفنانة سامية جمال فى منزلها.

أدت الفنانة ميرفت أمين خلال الحوار دور المذيعة فى برنامج "سينما القاهرة"، واستضافة الفنان رشدى أباظة وزوجته الفنانة سامية جمال فى منزلهما، وكان اللقاء مليئا بالأسرار، التى كشفت جزءا من خزينة الأسرار التى يحملها دنجوان السينما المصرية.

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وقالت سامية جمال عن زوجها ساخرة: إنه منضبط فى مواعيده بشكل كبير، وكان فى أول اللقاء رشدى أباظة مختفيا وعندما بحثوا عنه وجدوه يمارس هوايته المفضلة وهى تحضير "البندقية" للصيد، وقال إن التصوير هو الهواية الثانية بالنسبة له.

وتحدث أباظة عن رأيه فى الزواج واستمرار الحياة الزوجية للفنانين قائلا: "إن ربنا خلق لكل واحد واحدة وهذا مثل قديم أعتقد فيه، الفنان والفنانة بنى آدمين وأى دوافع لفشل الزواج واحدة أى كان البنى آدم عادى أو فنان، ووافقته زوجته سامية جمال فى رأيه، وقالت إن لابد أن يكون هناك ثقة متبادلة كى يتكون البيت السعيد".