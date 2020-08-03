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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح ألبومه "أنا نسيتك" خلال أيام.. أولى أغانيه "كارت أحمر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مصطفى كامل من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "أنا نسيتك"، والألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر ولأول مره يتم تصوير الألبوم بالكامل بطريقة المينى فيديو بمعنى تصوير الأغنية بأكثر من Take بدلاً من كليب كامل.
وقرر مصطفى كامل طرح الألبوم بالكامل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، بعدما كان يخطط لطرح أول أغنياته قبل وقفة العيد، على أن تكون أغنية "كارت أحمر" أولى الأغنيات التى يطرحها كامل خلال الساعات القليلة المقبلة وهى كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر.
وأكد مصطفى كامل لـ"الخليج 365" أنه اختار العودة فى أغنيات الألبوم إلى لونه الفنى الذى اعتاد عليه منذ بداياته، من خلال أغنيات دراميه تحمل مضمونا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما يحدث فى سوق الفن حالياً من أغان لا معنى لها ولا تحمل أى رسائل فنيه بل ولا ترقى إلى صناعة جيل يتم تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقى.
وكان الفنان مصطفى كامل قد طرح أغنية وطنية مؤخراً بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم، ويقول مطلع الأغنية: "بسم الله الله أكبر ع الرجال، ع الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة".
مصطفى كامل
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