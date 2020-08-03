شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الغسالة" يحصد 4 ملايين و500 ألف جنيه بعد 4 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الغسالة" إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيه فى شباك تذاكر، أمس الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، ورابع أيام عرض الفيلم فى دور العرض، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن 4 ملايين و500 ألف جنيه، حيث انطلق يوم الخميس الماضى لينافس وحيداً فى موسم عيد الأضحى السينمائى هذا العام.

وجاءت تفاصيل الإيرادات التى حققها الفيلم كالتالى: الخميس 167 ألف جنيه، الجمعة مليون جنيه، السبت مليون و600 ألف جنيه، الأحد مليون و700 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن "الغسالة" هو الفيلم الجديد الوحيد الذى تم طرحه فى موسم عيد الأضحى هذا العام.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.