شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى: مستوى تقديرى للنساء زاد بشكل كبير بعد الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتى بيرى فخورة بتجربة الحمل التى تعيشها الآن، والتى تجدها الكثير من النساء فترة صعبة تعوقهن عن القيام بالكثير من المهام، تحدثت كاتى بيرى عن فترة الحمل فقالت: "إن الحمل أمر مذهل لأن مستوى تقديرى للنساء زاد بشكل كبير وأعطانى هذا شعورا بالقوة، مثل أننى أستطيع أن أفعل كل شىء مع الاستمرار فى خلق حياة أخرى.. أنا أشعر حقا بالقوة".



كاتي بيري

وأشارت كاتى بيرى البالغة من العمر 35 عاما أن عام 2020 تحد قوى، لكنه فى الحقيقة هو أفضل عام لأنها حصلت على أفضل هدية.

يذكر أن كاتى بيرى طرحت فى منتصف الشهر الماضى أغنية Smile، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذى يترقب طرحه عدد كبير من محبى وعشاقى الموسيقى من مختلف الأعمار، حيث استطاعت كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم أن توفق بين هذه الفترة الصعبة " فترة الحمل " و تقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ ألبومها الجديد وكأن كاتى بيرى ترفع شعار أنها قادرة على القيام بكل الأدوار فى نفس الوقت.