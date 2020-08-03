صورة- نيللي كريم مع ابنتها الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة نيللي كريم صورة تجمعها بابنتها على انستجرام عبر خاصية القصص القصيرة. وظهرت نيللي مع ابنتها الصغرى بإطلالة عفوية صيفية. نيللي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

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