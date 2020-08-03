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محمد اسماعيل - القاهرة - علقت النجمة اللبنانية إليسا، على تقديم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته من الحكومة، اليوم الاثنين، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.
وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر:
"كل الاحترام للسفير ناصيف حتي لأنه قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنه في ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص".
وطرحت النجمة اللبنانية منذ أيام قليلة ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وحققت به نجاحا كبيرًا
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إليسا على استقالة وزير الخارجية اللبناني: "رفض يبقى شاهد زور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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