محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت النجمة أصالة ابنتها شام الذهبي، بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام".
وعلقت قائلة، "كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس يا أغلى منّ حالي عليّي".
أصالة انتهت مؤخرا من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد الذي سيحمل عنوان "لا تستسلم"
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.