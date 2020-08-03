أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت النجمة أصالة ابنتها شام الذهبي، بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت قائلة، "كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس يا أغلى منّ حالي عليّي".

أصالة انتهت مؤخرا من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد الذي سيحمل عنوان "لا تستسلم"