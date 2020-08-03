خاص.. مؤلف "ما ضاقت إلا ما فرجت" يكشف كواليس أحدث أغاني ياسمين علي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ما ضاقت إلا ما فرجت، دي مابتفضلش على حالها، وزي ما حلوة وقت الفرح، لازم في زعلها نقبلها"... بتلك الكلمات التي تدعو للتفاؤل، طرحت المطربة ياسمين علي أحدث أغانيها أول أيام عيد الأضحى على يوتيوب.

مؤلف الأغنية الشاعر محمد نبيل الشريف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس تقديمها، وقال: "بدأت العمل عليها قبل حلول شهر رمضان، وبعد انتهاء الملحن كريم نيازي من تلحينها عرضتها على الفنانة ياسمين، فأخدتها فورا الحمد لله".

وأضاف: "بالبداية سجلناها على أمل أن نطرحها خلال شهر رمضان مع أعمال أخرى لنا، لكن تم التأجيل لآن المخرجة هنا حافظ ، فضلت ننتظر لتصوير الفيديو كليب لآن الجمهور تعود أن تكون أغاني ياسمين مقدمه بالصوت والصورة، وانتهينا فعلا من تصويرها من حوالي شهر".

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وتابع محمد نبيل: "بعد التصوير تقرر طرح الأغنية فى عيد الأضحى، حتى تكون رسالة تخفف عن الناس الضغطوط التي نعيشها هذه الفترة، ليستقبلوا العيد بأمل جديد، والحمد لله الرسالة وصلت للناس بشكل كويس، والفيديو كليب وجوده كان مهما جدا لأنه قرب المسافات ما بين ياسمين والجمهور وأحسوا بالموضوع أكثر".

"ما ضاقت إلا ما فرجت" كلمات محمد نبيل الشريف، ومن ألحان كربم نيازى، وتوزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا خافظ