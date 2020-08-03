محمد اسماعيل - القاهرة - طرح الفنان علي الطيب الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "الحارث"، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب:" الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث قريبا.. توكلنا على الله". الفيلم من إنتاج شركة "سكوب للإنتاج الفني والسينمائي" بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- علي الطيب يكشف عن الإعلان الأول لفيلم "الحارث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.