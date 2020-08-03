روجينا بإطلالة جديدة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الممثلة روجينا لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات
ونشرت روجينا مجموعة من الصور التي ارتدت فيها فستانا أحمر طويلا.
روجينا شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش، من تأليف وإخراج محمد سامي.
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@SoulArabiaOfficial , Editor-in-Chief, Interview: Sultan Abu Tair (@sultanabutair) Producer: Marwa Yehia @marwaysaad), Stylist: Islam Mitwally (@islam.mitwally), Photographer: Mahmoud El Behiry (@mahmoud_el_behiry), Retoucher: Romario Maher (@romario.maher.re), Videographer: Islam Hisham (@islamhisham1), Video Editor: Adham Abu Taleb (@adhamabutaleb), Makeup Artist: Dina Ragheb (@dinaragheb), Hair Dresser: Yousef Al Ashkar (@yousefalashkar), Dress: TAYA Couture (@tayacouture), Location: El Castilo (@elcastilloevents), Production: Three Sixty Mena (@threesixtymena). #SoulArabia #SoulArabiaXROGENA #سول_العربية
A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on Aug 2, 2020 at 1:20pm PDT
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