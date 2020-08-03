تراند اليوم : شاهد| آخر ظهور لـ "رجاء الجداوي" قبل وفاتها بكورونا

نشر الممثل المصري، محمد عبدالرحمن، صورة للممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، خلال مشاركتها في آخر عمل فني قبل وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان المشاركون في مسلسل "جمجموم وبم بم" الذي يذاع على منصة "شاهد"، أهدوا الحلقة الـ 12 لروح الجداوي، التي ظهرت خلال أحداثها.



وعلق عبد الرحمن عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" على صورة جمعته مع الممثلة الراحلة من المسلسل: "آخر ظهور للنجمة العظيمة رجاء الجداوي كان معانا في جمجوم وبم بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".

وفي مايو الماضي، أصيبت الجداوي بالفيروس، ونقلت على أثره للعلاج في مستشفى للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق).

وتلقت الجداوي العلاج 43 يومًا، قبل وفاتها الأحد الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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والجداوي (مواليد 1934) هي ابنة شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، وأشهر عارضة أزياء وممثلة في زمن الفن الجميل، وصاحبة لقب "أنيقة السينما المصرية" آنذاك.

بدأت حياتها الفنية عام 1958، وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار العديد من الأعمال، أبرزها إشاعة حب، ودعاء الكروان، وأيام في الحلال وبريق عينيك.

كما قدمت عدة مسرحيات، أبرزها "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، و"الثعلب في الملعب"، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي.