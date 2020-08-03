خبر ارتباط دانييلا رحمة بالفنان ناصيف زيتون..إلى الواجهة مجددا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وخلال إطلالة الممثلة دانييلا رحمة في برنامج “صباح الخير يا عرب” عبر شاشة MBC، وأوضحت للمرّة الأولى حقيقة خاتم الخطوبة الّذي استعرضته قبل أيام على المسبح.

وتوقع البعض أن تكون دانييلا قد خطبت سرّاً الفنان السوري ناصيف زيتون بعدما كثرت شائعات مجهولة المصدر حول علاقة حبّ تجمعهما سرا،

ومن جهتها حسمت دانييلا رحمة الجدل ونفت خبر خطوبتها بالقول انها ليست مخطوبة حاليًا ولم تكن مخطوبة من قبل، وما نشرته كان فقط لاستعراض أظافرها في الصورة.

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وأعربت دانييلا رحمة عن انزعاجها من انتشار شائعة ارتباطها بناصيف ، مؤكّدةً أنها اول من سيعلن خبر خطوبتها في حال كانت في علاقة حب.

ومن جهة أخرى، كانت الممثلة اللبنانية”دانييلا رحمة” قد حلت سابقا ضيفة على برنامج “راحت علينا” من تقديم هشام حداد.

وخلال الحلقة وجه هشام سؤالاً مباشر لـ دانييلا جاء فيه “تعلمكي للهجة السورية هو نتيجة علاقة حب تعيشها مع شاب سوري”؟ لترد بـ “ما عندي جواب”، ليضيف هشام “يعني إيه”!!

وفتح هذا التصريح باب الاشاعات التي كانت قد تحدثت عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان السوري “ناصيف زيتون” منذ مدة بعد أن جمعتهما صورة سويا.

لا سيما أن دانييلا كانت قد علقت خلال الحلقة على أغنية ناصيف “بدي إياها” قائلة وحده من أكتر الأغاني الي بحبها” وأضافت “ناصيف صديق”.

ووُلدت رحمة من أبوين لبنانيين هاجرا إلى أستراليا خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان والداها يعملان مع رئيس الوكالة المنظّمة والراعية لحفلة انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا

عام 2014 قررت العودة إلى لبنان، وقامت بتقدّيم برنامج إكس فاكتور إلى جانب باسل الزارو كما فازت بالمركز الأول بمسابقة دانسينغ ويذ دا ستارس رقص النجوم