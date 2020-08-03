بدء تقييم ترشيحات جائزة زايد للكتاب عن بُعد

الإثنين 3 أغسطس 2020

عقدت لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها للدورة الحالية من جائزة الشيخ زايد للكتاب افتراضياً، برئاسة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومشاركة أعضاء اللجنة الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد الشاعر سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الإمارات، والدكتور علي الكعبي، من الإمارات.



وستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عن بُعد لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة للجائزة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى نهاية فترة الترشح في الأول من أكتوبر المقبل.

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ويلي اجتماعات لجنة القراءة والفرز الإعلان عن القوائم الطويلة وبدء أعمال "لجان التحكيم" لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة التي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثاً ودراسة، فضلاً عن جماليات النشر والإخراج الفني في كل مشاركة.

واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب على مدى تاريخها 16,746 ترشيحاً من 50 دولة ضمن فروعها التسعة، ولا يزال باب الترشح للجائزة في دورتها الخامسة عشرة مفتوحاً حتى الأول من أكتوبر 2020، من خلال الموقع الإلكتروني: /https://www.zayedaward.ae/ar.