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نيللى كريم تستمتع بالبحر مع ابنتها خلال قضاء إجازتها الصيفية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم جمهورها بصور جديدة لها ظهرت بها مع ابنتها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، فيما نشرت صور لها خلال استمتاعها بالبحر.

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وكانت شاركت الفنانة نيللى كريم، صورة جديدة مع جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت النجمة فى أحدث ظهور لها مع كلبها الصغير، حيث نشرت صورتهما عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وشاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بصورة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتى شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التى حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "بـ100 وش".

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يشار إلى أن النجمة نيللى كريم، كانت قد قالت فى آخر تصريحات لها: "هاخد العيدية المرة دى من خطيبى، لكن عاوزة أقول إن العيدية مش مقتصرة على المال فقط لكن الكلمة الحلوة تعتبر عيدية والسؤال على بعضنا عيدية، وبالنسبالى أكبر عيدية أحصل عليها عندما أجتمع مع أولادى".

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وأضافت نيللى كريم، خلال استضافتها فى برنامج التاسعة تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية نجوى إبراهيم، المذاع على القناة الأولى، أن خطوبتها تمت بناء على موافقة من الأولاد وباتفاق عائلى كامل، ولكنى لا أحب الحديث فى حياتى الشخصية.

وعن مسلسل "بـ100 وش" التى قدمته هذا شهر رمضان الماضى، قالت تعمدت أن أخرج من إطار الشخصيات المعقدة فكل ما قدمته من مسلسلات مثل ذات وسجن النسا وغيرهم كانت شخصيات لديها مشاكل، لذا قررت هذا العام أن أخرج عن هذا، ويرجع الفضل للمنتج والفنان جمال العدل فقد اتفقنا أن نقدم عمل كوميدى فكنت أحتاج للضحك وأكون سعيدة فى التصوير، والنصب فى المسلسل قدم بشكل كوميدى وليس شكل شيطانى أو مؤذى مثلما قدم فيلم "لصوص لكن ظرفاء" وغيره فالهدف كان الضحك فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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