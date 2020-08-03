شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مديحة كامل.. تعرف على دعوة استلهمتها من السيدة عائشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كاملة، التى لعبت بطولة العديد من الأعمال الفنية الكثيرة طوال مشوارها الفنى، وتمكنت من إثبات موهبتها طوال مسيرتها التى لعبت فيها كل أشكال الدراما، ونسلط الضوء خلال ذكرى مولدها على حوار نادر أجرته مع الإعلامى طارق حبيب على شاشة التليفزيون المصرى قبل سنوات، فتحت خلاله قلبها وتحدثت عن العديد من الأمور ببرنامج من الألف إلى الياء.



مديحة كامل

تطرقت مديحة كامل خلال الحوار إلى جوانب شخصية فى حياتها، بدأتها بالتأكيد على أنها ترى أن الأنثى أهم ما يميزها هو المضمون الداخلى وليس الشكل الخارجى، لأنه هو ما يؤثر عليها، مؤكدة أن الست لو فهمت ذلك ستستقيم أمور كثيرة جداً فى حياتها.

كما أضافت خلال نفس الحوار أنها لا تؤمن بالنحس أو الحظ بشكل عام، فهى ترى أن كل الأمور منبعها إرادة الإنسان فى تغيير حياته للأفضل.

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مديحة كامل التى تطرقت لأمور عديدة ختمت حوارها بالتطرق إلى دعاءها المفضل التى باتت تدعوه دائماً، تمثل فى طلبها من الله العفو والعافية، وهو الدعاء التي استلهمته من السيدة عائشة أم المؤمنين وزوجة النبى محمد، حينما سألته عما إذا رأت ليلة القدر فماذا تدعو فأجابها بالعفو والعافية.

جدير بالذكر أن الفنانة مديحة كاملة ولدت فى مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، التحقت بكلية الآداب فى جامعة عين شمس بعام 1965، بدأت مشوارها الفنى بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت فى عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينيات القرن العشرين ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة، لكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية فى أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ فى فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين بعدما رفض الدور نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم فى عالم النجومية.