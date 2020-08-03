شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد والد هاجر أحمد فى مسلسل "طلقتك نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان بيومى فؤاد دور والد هاجر أحمد خلال أحداث مسلسل "طلقتك نفسى" للمخرج محمد النقلى، الذى يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين، يكون بطلها مجموعة من الفنانين، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمى، نانسى صلاح، وعدد آخر من الوجوه الجديدة.

والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية الهامة بطريقة درامية.

مسلسل "طلقتك نفسى"، يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، حيث تتميز كل قصة بمزيج من الشباب والممثلين الكبار، وتأتى أسماء ضيوف الشرف كالتالى، بيومى فؤاد، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صبرى عبد المنعم، أحمد صيام، عايدة رياض، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تغريد فهمى، حنان يوسف، والمسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.

ومن ناحية أخرى يعرض للفنان بيومى فؤاد مسلسل "الحرامى" على إحدى المنصات الإلكترونية وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف وكارولين عزمى ورنا رئيس، و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎.‎