أحمد السقا يستأنف تصوير “العنكبوت” خلال أيام

متابعة بتجــــــــــرد: يستأنف الفنان أحمد السقا تصوير أحدث أفلامه باسم “العنكبوت”، خلال الأيام القليلة المقبلة.
“العنكبوت” بطولة الفنانين أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن السقا أعلن مؤخرا عن خوضه للموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، والذي يشاركه بطولته الفنان أمير كرارة، وقصة وإخراج محمد سامي.
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