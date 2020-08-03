بعد اعتذار كارول سماحة.. وائل جسار ينضم إلى أسرة فيلم “توأم روحي”

متابعة بتجـــــــــــرد: يقدم النجم اللبناني وائل جسار ثلاث أغنيات في فيلم “توأم روحي”، وذلك بعد اعتذار النجمة كارول سماحة عن تقديم أغنية العمل، لعدم رضاها عن الشكل النهائي للأغنية.

وتحمل الأغنية الأولى اسم “حلم حياتي”، والثانية “رتبت الدنيا”، والثالثة “شوف النصيب”.

فيلم “توأم روحي” بطولة الفنانين حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.