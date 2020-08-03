تامر حسني ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني، عن انتهائه من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، مساء أمس، وذلك استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة.

ويتعاون حسني في أغاني الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموسيقيين، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة جديدة له، معلنًا في تعليقه عليها انتهائه من تسجيل الألبوم، حيث علق: “نهاركم أبيض يا أغلى الناس، خلصت إمبارح تسجيل الألبوم.. استعدووووووووووووا”.

يذكر أن تامر حسني طرح آخر ألبوماته “عيش بشوقك” في صيف 2018، وضم 13 أغنية، هي “لولاك حبيبي، قابلتيني، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، عيش بشوقك، وأخيرا، وأنت معايا، حكايات الحب، ثمن اختيار، ورد صناعي، ولا يوم من أيامه، بـ100 وش، حلم سنين”.