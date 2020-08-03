حب حسين الجسمي للبنان يشعل حسابه على تويتر

“أنا بحب لبنان لتخلص الدني”، هذه الجملة كانت كفيلة لتشعل حساب النجم الاماراتي حسين الجسمي عبر موقع تويتر وذلك بعدما غرّد مستعينًا بأغنية السيدة فيروز “بحبك يا لبنان” ليؤكد على محبته للعشب اللبناني ولـ لبنان.

أتت تغريدة الجسمي مباشرة بعد اللفتة الجميلة التي قام بها من خلال مشاركته المباشرة من الامارات في احتفالية عيد الجيش اللبناني حيث فاجأ الشعب اللبناني بإطلالته مقدماً مقطعاً من أغنيته المفضلة “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، حيث شكلت مشاركته مفاجأة رائعة للجمهور اللبناني.

حصد الجسمي أكثر من عشرة آلاف مشاركة في ساعات قليلة، حيث شارك في الرد على تغريدته مشاهير ووجوه معروفة من لبنان بالاضافة الى الجمهور اللبناني وذلك ليعبّروا له عن محبة متبادلة.

هذه ليست المرة الاولى التي يدعم فيها النجم الاماراتي شعب لبنان، فهو لا يوفر فرصة إلا ويتحدث عن محبته للبنان، كما سبق وقدّم ديو وطني جمعه مع النجم اللبناني مروان خوري تحت عنوان “دقوا عالخشب”، الحان مروان خوري وكلمات الاخير وعلي الخوار وتوزيع داني خوري ومحمود عيد، و إنتاج شركة Double H للإنتاج الفني، وهي رؤية وإشراف زياد حمزة ورعاية من سفارة دولة الإمارات في لبنان ووزارة السياحة اللبنانية. الاغنية ترجمت حب الشعبين اللبناني والاماراتي لبعضهما البعض.