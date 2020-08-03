شكرا لقرائتكم بعد حكم سجنه 23 عاما.. فنانة شهيرة تلاحق "ذئب هوليوود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعادت محكمة استئناف اتحادية فتح دعوى قضائية، أقامتها الممثلة الأميركية، آشلي جود، لاتهام المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، بالتحرش الجنسي بها، قائلة إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.

وقالت محكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو، الأربعاء، إن واينستين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام 1997 عندما عقدا اجتماع عمل في فندق ووقعت حادثة التحرش المزعومة.

وأضافت "بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير في هوليوود، كان واينستين في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية أو الضغط على جود، التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها".

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وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات.

وقال تيودور بطرس، محامي جود، "هذا انتصار ليس للسيدة جود وحدها، وإنما لكل ضحايا التحرش الجنسي في العلاقات المهنية".

ويقول واينستين إنه لم يتحرش بجود جنسياً قط.

وقضت محكمة في ولاية نيويورك بسجن واينستين لمدة 23 عاما في مارس آذار، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية أعطت دفعة لحركة (مي تو) المناهضة للتحرش.