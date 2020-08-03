شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يمارس تمريناته فى الجيم وزاهر يشاهده بانبهار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد السقا خلال إجراء تمريناته فى الجيم وهو يستمع إلى تعليمات مدربه، وذلك بتواجد الفنان أحمد زاهر الذى كان يتابعه بانبهار، ليعلق فى النهاية قائلا "عاش هو ده أحمد السقا".





وكان هنأ النجم أحمد السقا نجله حمزة بعيد ميلاده، حيث نشر صورة تجمعه مع حمزة وهو يستعد لتحدى أو مباراة "بوكس" معه، وعلق على الصورة قائلا، "كل سنة وانت طيب يا زوز"، ورغم أن النجم أحمد السقا، إطلالته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليست يومية، لكنه يحرص على التواصل مع جمهوره بشكل مباشر فى كثر من الأوقات، والتفاعل معهم فى الأعياد والمناسبات، وأيضا الكشف عن كواليس أعماله، وصوره الشخصية مع زوجته وأبنائه، والتى أيضا يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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ويعود أحمد السقا من الساحل الشمالى أواخر الأسبوع، من أجل التحضير والتجهيز لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى صور أغلب مشاهده الفترة الماضية، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث يتبقى للسقل 5 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً، ليتفرغ بعدها مخرج العمل لمونتاج ومكساج الفيلم.

وعقب العوة من الساحل، يعقد المخرج محمد سامى جلسات عمل مع أحمد السقا وأمير كرارة وحسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى يعد اقوى مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض خاصة وان السينمات مغلقة منذ شهر مارس الماضى.