شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام: أنتى الدنيا اللى بشوف منها كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أصالة بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت قائلة، "كلّ سنه وأنتى الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس ياأغلى منّ حالي عليّي".



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من ناحية أخرى، أطلت النجمة السورية أصالة نصرى على جمهورها عبر لقاء تليفزيونى جديد على شاشة تلفزيون الجديد، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وهى الزيارة الثانية لها فى شهر يوليو الماضى، وعن سر زياراتها الكثيرة إلى لبنان، أكدت أن العلاقة التى تربطها بهذا البلد عميقة جدا، ولا تقتصر على الفن، وقالت: "تربطنى بلبنان علاقة عاطفية اختلطت ما بين الفن والانسانية، علاقة سوبر رائعة يعنى أروع شىء فى العالم.. هاى العلاقة تعنيلى.. موجودة بينى وبين اللبنانيين بشكل كتير قوى".

وأوضحت أن سبب زيارتها فى المرة الماضية قبل حوالى شهر كان بهدف تصوير غلاف ألبومها الخليجى الجديد الذى سيحمل عنوان "لا تستسلم"، وفيما يتعلق بقوة شخصيتها، قالت أصالة إنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة، وأضافت "تعرف إنو بس مؤخرًا أيقنت أننى قوية، كل عمرى بيقولوا عنى قوية وأنا مش حابة هالكلمة تنقال عنى، رفضتها تمامًا، أنا بحس حالى كتكوتة كلى شبر ونص مش معقول كون قوية.. وبعدين أكيد ظالمنى والله أنا كتير طيبة قوية بس طيبة.. إنما بآخر أربع خمس شهور، نعم، أيقنت أننى قوية كتير، ما أظننى شفت حدا بقوتى، لأننى تجاوزت ظروف ومحن صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها بس لأنى قوية، وصرت يمكن أكثر مرة بحب حالى، وبحب شكلى وبحب جسمى، وبحب وشى وبحب شعراتى، بطلت حط عدسات، مافى أى شىء يغلوش على الحقيقة اللى أنا بحبها، لون عينى من جوا، no extensions، شو رأيك إنو كمان مابدى أصبغ وطلعت شيباتى "الشعر الأبيض"، بدى شوف شعراتى، بدى شوف كيف الله راسمهم".