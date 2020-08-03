شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى مهندسة زراعية لأول مرة فى "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، خلال أحداث مسلسلها "تقاطع طريق"، وتعمل فى إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذى يجسده الفنان محمد ممدوح – تايسون، ولدية منحل عسل تعمل فيه ويسمى المنحل باسمها لحبه الشديد لها قبل أن تنقلب الأحداث بسبب الخيانة، وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الأسبوع الماضى مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهر رمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح.

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وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.