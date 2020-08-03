أصيبت بالروماتويد وهذه أبرز أعمالها.. معلومات عن الفنانة مديحة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل، التي تركت أعمالا سينمائية خالدة في ذاكرة السينما، وتعتبر من اشهر النجمات في جيلها.

ونرصد معكم معلومات عن الفنانة الراحلة في التقرير التالي :

_ ولدت يوم ٣ أغسطس ١٩٤٨ بالإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة.

_ عملت كعارضة أزياء قبل أن تتجه للتمثيل، وتخرجت من كلية الآداب عين شمس.

_ خاضت تجربة البطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ بفيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، بعدما رفضته عدد من نجمات السبعينات.

_ تزوجت 3 مرات، ولديها ابنة واحدة تُدعى ميرهام، أنجبتها من زوجها رجل الأعمال محمود الريس.

_ كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "30 يوم في السجن".

_ يعد فيلم "فتاة شاذة" أول أعمالها السينمائية، ثم شاركت بعدها في العديد من الأدوار الصغيرة.

_ ارتدت الحجاب عام ١٩٩١ بعد اعتزالها التمثيل.

_ قدمت دور الجاسوسة في فيلم "الصعود إلى الهاوية"، و يعتبر نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

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_ من أشهر أعمالها السينمائية: "ملف في الآداب"، "شوادر"، "المعلمة سماح".

_ قالت ابنتها في تصريحات صحفية، إن والدتها لم تكن مريضة بالسرطان كما تداول البعض، ولكنها أصيبت عام 1986 بالروماتويد قبل اعتزالها.

_ اعتزلت الفن خلال تصوير فيلم "بوابة أبليس"، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء.

_ أوضحت ميريهام في تصريحات صحفية، أنها وجدت في دولاب والدتها بعد وفاتها عددا من الكتيبات الدينية التي توزع في العزاء كصدقة على روح المتوفي، طبعتها والدتها واحتفظت بها، وتم توزيعها بعد وفاتها، بالإضافة إلى أعمال الخير التي كانت تقوم بها والدتها فى الخفاء.

_ لم يكتمل مشروعها السينمائي "الحب فوق هضبة الهرم" أمام الفنان أحمد زكي وإخراج عاطف الطيب عام ١٩٨٦، وأيضا فيلم "إمرأة مطلقة" مع المخرج أشرف فهمي، وهو ما كشفت عنه مديحة فيآ أخر لقاء لها بأحد البرامج التلفزيونية.

_أكدت مديحة بأحد البرامج التلفزيونية، أنها أصيبت بجلطة أثناء بروفات مسرحية لصالح التليفزيون المصري، وكانت التجربة الأولى لها مع التلفزيون، ونقلت على إثرها للمستشفى.

_ أضافت ابنتها ميرهان بأحد البرامج التلفزيونية : "والدتي بتحب تلبس اللون الأحمر، ولما كانت بتسافر خارج مصر، كانت بتحب تشتري الملابس البسيطة مش الماركات، وماكانتش بتحب تحط مكياج".

_ عانت طيلة حياتها من أمراض القلب.

_ رحلت يوم ٤ رمضان عام 1997 عن عمر ناهز ال 48 عاماً.