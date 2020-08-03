تراند اليوم : انهيار "باسل خياط" في أول ظهور له بعد وفاة والده

انهار الممثل السوري باسل خياط، أثناء نعي والده في ثاني أيام عيد الأضحى، بعدما بدا عليه التأثر الواضح بسبب الوفاة.

ونشر خياط فيديو له عبر خاصية "ستوري" على تطبيق "إنستجرام"، استهله بالآية القرآنية: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وقال: "فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة، لم نستطيع إقامة عزاء، وبطلب من كل المحبين وكل من كان على علم بسمير خياط، الدعاء له، والترحم عليه، رحمة الله عليه، والله يرحم أمواتكم يارب، وسامحوني ظهوري بهذا الفيديو ولكن الله أعلم بما في القلوب".