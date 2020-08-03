تراند اليوم : القبض على مصممة الأزياء “سلطانة” فى قضية مخلة بالآداب !

أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الأمن بمراكش، قامت بتوقيف مصممة الأزياء المغربية سهام بادة، الملقبة بـ“سلطانة”، بتهمة التحريض على التصوير داخل المحكمة، خلال حضورها أطوار جلسة محاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وأوضحت ذات المصادر، أن مصممة الأزياء “سلطانة” والتي تعتبر أول من فجر قضية “حمزة مون بيبي”، قامت بتحريض سيدة على تصوير أطوار جلسة محاكمة دنيا بطمة وشقيقتها، وفقا لاعترافات السيدة، حيث اعترفت هذه الأخيرة بأن مصممة الأزياء “سلطانة” هي من طلبت منها القيام بذلك.

هذا وقد تم اقتياد الموقوفتين صوب ولاية الأمن بمراكش للتحقيق معهما في التهمة المنسوبة إليهما.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش، كانت قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي” إلى غاية 28 يوليوز الجاري.

ويعود سبب تأجيل البت في القضية لسببين، يتمثل الأول في إحضار أحد المشتكين لإجراء مواجهة مباشرة مع المتهمات، والثاني في طلب تقدم به محامو المطالبين بالحق المدني، حول منحهم فرصة أكبر للاطلاع على حيثيات الملف وإعداد مرافعات الدفاع.