بلقيس سعيدة بتفاعل الجمهور.. “الحياة حلوة”

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها الأصداء الإيجابية التي تلقتها طيلة الساعات الماضية بعد طرح أحدث أغنياتها La Vie Is Good التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت بلقيس مقطعًا من كليب الأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّقت عليه بالقول: “خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حققت اغنية #LAVIEISGOOD الترند العربي والعالمي عبر اليوتيوب وسعيدة جدا بتفاعلكم مع الاغنية”.

أغنية La Vie Is Good أطلقتها بلقيس بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، أمّا الكليب فهو من إخراج حسن الكورفتي.

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وحقق كليب الأغنية حتى اللحظة أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر قناة بلقيس فتحي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

يذكر أن الأغنية مليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة ومبهجة تضمنت تجدداً بالفكرة والمضمون والكليب، حيث أخذت بلقيس الجمهور برحلة حول العالم وهذا ليس بجديد على النجمة الاماراتية التي تسعى في كل عمل أن تقدم رسالة ثقافية هادفة تصل الى أكبر شريحة من الجمهور العربي.