أخ باراك أوباما يخرج عن صمته ويطلق عليه صفات سيئة

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ مالك أوباما، الأخ غير الشقيق للرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، الجميع بما قاله عنه خلال حديث صحافي. وأشار الرجل الذي يبلغ الـ62 عاماً في لقاء أجرته معه صحيفةNew York Post عبر تقنية “سكايب” وأطل عبره من منزله في كينيا إلى أن الأخير “بارد وقاس”.

وجاء هذا في إطار الترويج لكتاب أصدره في 11 تموز (يوليو) الماضي (2020) تحت عنوان Big Bad Brother From Kenya. وذكر في معرض اللقاء أن الرئيس السابق أصبح ثرياً ومتكبراً.

وتابع أن باراك ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين يريدون أن يعظمهم الجميع رافضاً أن يفعل هذا بدوره خصوصاً أنه شقيقه الأكبر. ولفت إلى أنه ما زال يؤيد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بنسبة تزيد على مئة في المئة معتبراً أنه ليس مزيفاً وأنه جريء ولا يخاف.

ويذكر أن مالك، الأميركي من أصول كينية، أمضى 22 عاماً في تأليف الكتاب الذي يحتوي على 435 صفحة بحسب ما أشار في وقت سابق، علماً أن والده ووالد الرئيس توفي في حادث سير في العام 1982.

والتقيا للمرة الأولى بعد 3 أعوام وكان باراك حينها في الـ 24 من عمره ونشأت بينهما علاقة وثيقة شابها بعض التوتر بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.